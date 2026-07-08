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Лавров встретился с президентом Нигера

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров был принят президентом Нигера Абдурахманом Чиани в Ниамее.

Встреча проходит в формате "тет-а-тет". Перед ее началом стороны обменялись приветственными словами и рукопожатием.

До этого прошли переговоры в четырехстороннем формате - с участием глав МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали.

Лавров прибыл в Ниамей ранее в среду для участия в министерской встрече Россия - Альянс государств Сахеля. Эта поездка стала первым визитом министра в Нигер. Глава российского дипломатического ведомства прибыл в Ниамей из Аддис-Абебы, где стартовало его африканское турне.

В июле 2024 года в столице Нигера Ниамее президенты Мали, Нигера и Буркина-Фасо подписали хартию, учреждающую конфедерацию Альянса государств Сахеля, которая предусматривает координацию дипломатической работы, внешнеполитического курса, экономических отношений и сотрудничества в сфере безопасности.

МИД РФ Сергей Лавров Нигер
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