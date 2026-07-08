Лавров и главы МИД Альянса государств Сахеля подписали документы по итогам встречи в Ниамее

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и главы МИД Альянса государств Сахеля (АГС) подписали ряд документов по итогам министерской встречи в Ниамее.

В частности, на торжественной церемонии стороны подписали Совместное коммюнике по итогам второго заседания Россия - АГС на уровне глав дипведомств, а также Меморандум о проведении консультаций между министерствами иностранных дел Конфедерации государств Сахеля и Россией. Кроме этого, в присутствии министров был подписан Меморандум о сотрудничестве между телеканалом Tafouk TV и телеканалом RT.

В АГС входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо.

Лавров находится с первым визитом в Нигере в рамках турне по африканским странам. До этого он посетил Эфиопию.