РФ и страны Альянса государств Сахеля намерены развивать сотрудничество в сфере экономики

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Россия и страны Альянса государств Сахеля (АГС) договорились распространить механизм сотрудничества на сферы экономики, финансов и борьбу с терроризмом, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Сегодня среди основных идей, которые были поддержаны, во-первых, это распространение нашего сотрудничества "3+1" на другие сферы, помимо внешней политики. Прежде всего, на сферу экономики, финансов, включая сотрудничество между Центральными банками", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам вторых министерских консультаций Россия - Конфедерация государств Сахеля.

Глава МИД РФ добавил, что в ходе консультаций стороны говорили об использовании "механизмов сотрудничества в Организации Объединенных Наций, в том числе взаимодействии в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН".

"Безусловно, тема контртерроризма занимала сегодня одно из приоритетных мест в нашей дискуссии. Здесь тоже есть возможность создавать механизмы, которые будут на постоянной основе отслеживать явления, мешающие нашему развитию, в том числе выявлять и пресекать каналы финансирования терроризма", - заключил министр.

В АГС входят Нигер, Мали и Буркина-Фасо.