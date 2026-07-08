Лавров в Нигере провел двусторонние переговоры с главами МИД "сахельской тройки"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств Сахеля (АГС), передал корреспондент "Интерфакса".

Встречи Лаврова в главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали - Бакари Яу Сангаре, Жаном-Мари Траоре и Абдулаем Диопом - прошли в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в столицу Нигера.

Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание министерского совета формата Россия - АГС и подписали ряд совместных документов.

Лавров находится в столице Нигера в рамках африканского турне. До этого он нанес визит в Эфиопию.