Поиск

Лавров в Нигере провел двусторонние переговоры с главами МИД "сахельской тройки"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в Ниамее провел двусторонние встречи с главами МИД стран, входящих в Альянс государств Сахеля (АГС), передал корреспондент "Интерфакса".

Встречи Лаврова в главами МИД Нигера, Буркина-Фасо и Мали - Бакари Яу Сангаре, Жаном-Мари Траоре и Абдулаем Диопом - прошли в рамках визита главы российского внешнеполитического ведомства в столицу Нигера.

Ранее в Ниамее главы внешнеполитических ведомств провели заседание министерского совета формата Россия - АГС и подписали ряд совместных документов.

Лавров находится в столице Нигера в рамках африканского турне. До этого он нанес визит в Эфиопию.

Сергей Лавров МИД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 8 июля

Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

 Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

Трамп заявил, что не планирует направлять войска в Иран

США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

 США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

Трамп считает, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование

 Трамп считает, что украинские удары по энергоинфраструктуре РФ могут приблизить урегулирование

Президент США сообщил о возможности ударов по Ирану в ближайшую ночь

 Президент США сообщил о возможности ударов по Ирану в ближайшую ночь

Трамп заявил, что за последние недели достигнут прогресс по Украине

Лидеры стран НАТО в своем заявлении назвали Россию долгосрочной угрозой

 Лидеры стран НАТО в своем заявлении назвали Россию долгосрочной угрозой

В Абхазии объявлена беспилотная опасность

Китай обнаружил механизм секретной отправки данных в инструменте Anthropic

 Китай обнаружил механизм секретной отправки данных в инструменте Anthropic
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2970 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10399 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов