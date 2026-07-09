Замглавы МИД Ирана обвинил США в нарушении договоренностей по Ормузскому проливу

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти США в нарушение договоренностей с Тегераном пытались добиться открытия нового маршрута для судов через Ормузский пролив, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади.

"США оказывали давление, чтобы открыть маршрут по южной части Ормузского пролива, используя способы, нарушающие параметры меморандума о взаимопонимании", - приводит его слова телеканал Press TV.

По словам дипломата, Иран считает такие действия неприемлемыми.

Замглавы МИД Ирана также предупредил, что Тегеран ответит на удары, которые США в последние дни наносят по территории страны.

Ранее армия США нанесла удары по городам Бушер, Бендер-Аббас и Сирик. В свою очередь командование ВС Ирана предупредило, что не оставит без ответа новую серию американских ударов, сообщает в ночь на четверг телеканал "Аль-Джазира".

"Ответ будет мощным", - цитирует телеканал заявление командования.