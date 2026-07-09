Удары США пришлись по радарам и системам ПВО Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Военные США в ночь на четверг нанесли более мощные удары по Ирану, чем сутками ранее, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

На этот раз целями американских ударов были системы ПВО, радары и позиции, на которых находились иранские противокорабельные ракеты, написал Равид в соцсети X.

Ранее в ночь на четверг американское командование сообщило, что наносит новую серию ударов по Ирану.

По данным ближневосточных СМИ, в основном удары пришлись по южной части страны.