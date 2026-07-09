Поиск

Удары США пришлись по радарам и системам ПВО Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Военные США в ночь на четверг нанесли более мощные удары по Ирану, чем сутками ранее, сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

На этот раз целями американских ударов были системы ПВО, радары и позиции, на которых находились иранские противокорабельные ракеты, написал Равид в соцсети X.

Ранее в ночь на четверг американское командование сообщило, что наносит новую серию ударов по Ирану.

По данным ближневосточных СМИ, в основном удары пришлись по южной части страны.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что Иран попросил США о сделке после новых ударов

Взрывы раздаются на юге и юго-востоке Ирана

Трамп пригрозил Ирану новыми ударами в случае обстрелов судов в Ормузском проливе

США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала

 США нанесли удары по городу Бушер, АЭС не пострадала

США сообщили о новых ударах по Ирану

В иранских городах Бендер-Аббас и Сирик прогремели взрывы

 В иранских городах Бендер-Аббас и Сирик прогремели взрывы

Что произошло за день: среда, 8 июля

Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

 Дональд Трамп предположил, что иранские власти могут попытаться его убить

Трамп заявил, что не планирует направлять войска в Иран

США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot

 США планируют выдать Украине лицензию на производство ракет Patriot
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2977 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10401 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 445 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 109 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов