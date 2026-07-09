Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,8 тыс. человек

Не менее 16 740 получили травмы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле достигло 3811 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По официальным данным, 16 740 получили травмы, 6462 человека были спасены, 17 907 человек лишились крова.

Ранее сообщалось о 3685 погибших и более 16,7 тыс. пострадавших.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в пострадавших от подземных толчков районах.