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Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 3,8 тыс. человек

Не менее 16 740 получили травмы

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Число погибших в результате землетрясений в Венесуэле достигло 3811 человек, сообщил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По официальным данным, 16 740 получили травмы, 6462 человека были спасены, 17 907 человек лишились крова.

Ранее сообщалось о 3685 погибших и более 16,7 тыс. пострадавших.

Несколько мощных землетрясений произошли к Венесуэле 24 июня. Спасатели до сих пор работают в пострадавших от подземных толчков районах.

Землетрясение в Венесуэле

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Сейсмособытие произошло в 28 км от Монтальбана, несколько крупных нефтеперерабатывающих предприятий находятся в этом районе.
Хорхе Родригес Венесуэла
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