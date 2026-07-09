Иран ответил ударами по военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Иран наносит ответные удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне, сообщает в четверг телеканал Press TV.

Согласно сообщению, мощные взрывы прогремели в районе штаб-квартиры базы 5-го флота ВМС США в Бахрейне, после чего там вспыхнул пожар. Ударам также подверглись военные базы, на которых размещены американские войска в Кувейте.

"Сработала сирена. Граждан призывают сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Бахрейна.

Тем временем вооруженные силы Кувейта заявили, что силы ПВО реагируют на "угрозы вражеских ракет и беспилотников".

"Средства ПВО Кувейта в настоящее время противостоят атакам вражеских ракет и беспилотников", - говорится в заявлении Генштаба.

Кроме того, по данным Press TV, иранские ракеты были нацелены на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

Ранее командование ВС Ирана предупредило, что не оставит без ответа новую серию американских ударов по стране.