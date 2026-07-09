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Галибаф заявил, что Ормузский пролив будет открыт только на условиях Ирана

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф предостерег США от дальнейшей эскалации и заявил, что Ормузский пролив откроется только на условиях Тегерана.

"Если вы ударите, получите удар в ответ. Не бейтесь напрасно, или утонете еще глубже. Ормузский пролив откроется только на иранских условиях, не через американские угрозы", - написал Галибаф в четверг в соцсети X.

По его словам, в США "до сих пор не понимают, что запугивание и нарушение обещаний больше не обходится без последствий".

Ранее телеканал Press TV сообщил, что Иран нанес ответные удары по объектам США в Кувейте и Бахрейне. Кроме того, по данным телеканала, иранские ракеты были нацелены на авиабазу Аль-Азрак в Иордании.

В последние две ночи США возобновили удары по Ирану. В Тегеране пообещали, что не оставят эти удары без ответа.

Хроника 28 февраля – 09 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Мохаммад Багер Галибаф Ормузский пролив
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