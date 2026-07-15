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В Узбекистане потребление электричества обновило рекорд на фоне аномальной жары

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - В Узбекистане суточные потребление и выработка электроэнергии в Узбекистане достигли новых летних максимумов, превысив показатели, зафиксированные в зимний период, сообщило Минэнерго страны.

"На фоне аномальной жары потребление электроэнергии в Узбекистане установило исторический рекорд. Впервые потребление электроэнергии в летний сезон превысило самый высокий показатель, зафиксированный зимой. Потребление электроэнергии в Единой энергетической системе Узбекистана в летний период 14 июля достигло 284 млн кВт.ч, что стало новым рекордом. Этот показатель на 1,94% превысил предыдущий летний рекорд (278,6 млн кВт.ч), установленный 13 июля и на 1 млн кВт.ч превысил зимний максимум (283 млн кВт.ч), зарегистрированный 24 января 2026 года", - говорится в сообщении.

14 июля суточный объем производства электроэнергии в стране достиг 287,3 млн кВт.ч, что также превысило (на 3,5%) зимний максимум производства электроэнергии (277,6 млн кВт.ч).

Ведомство предупреждает, что в часы максимального потребления в отдельных регионах возможны временные перебои в электроснабжении, связанные с возникновением технических неисправностей в электрических сетях. Минэнерго призвало потребителей рационально и экономно использовать электроэнергию.

По прогнозу Узгидромета, на текущей неделе температура воздуха на большей части территории республики составит 40-43 градуса, а на юге и в пустынной зоне - до 47 градусов.

Во время аномальной жары в июле 2025 года суточное потребление электроэнергии в Узбекистане впервые превысило зимний максимум. Так, 18 июля оно достигло 272,6 млн кВт.ч против зимнего рекорда в 271,8 млн кВт.ч.

Минэнерго Узбекистан
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