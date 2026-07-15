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Ливан добивается отвода израильских войск из двух зон на юге страны

Ливан добивается отвода израильских войск из двух зон на юге страны
Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) недалеко от границы с Ливаном, в Кирьят-Шемоне
Фото: Martin Grimes/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ливан настаивает на реализации плана пробного отвода израильских войск из двух "модельных зон" в рамках начавшегося нового раунда переговоров между странами, пишет The National.

"Основное внимание будет уделено установлению пилотных зон", - сообщил ливанский источник издания.

По данным The National, ливанская сторона хочет поднять этот вопрос в ходе начавшегося во вторник шестого раунда переговоров, так как израильская сторона до сих пор не выполнила договоренности по установлению таких зон.

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"Модельные зоны", в которых ливанская армия, в соответствии с договоренностями, возьмет на себя контроль и обеспечит разоружение "Хезболлы" в обмен на вывод израильских сил, включают западный Завтар, Кафр-Тибнит и хребет Али-Тахер в провинции Набатия.

По словам источника издания, в последние дни эти территории подверглись участившимся атакам Израиля.

"Мы наблюдали поджоги домов и систематическое разрушение кварталов, где они (израильские силы - ИФ) находились", - сообщил источник.

Он отметил, что "атаки были сосредоточены на восточном Завтаре".

В Риме во вторник завершился первый из двух дней шестого этапа прямых переговоров Израиля и Ливана.

Перед началом переговоров глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с пробным отводом войск из двух "модельных зон" на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские военные.

Израильские официальные лица заявляют, что хотят уйти из этих зон, когда убедятся в отсутствии там оружия и объектов движения "Хезболла". В Бейруте же настаивают на том, чтобы отвод израильских войск начался как можно скорее.

Израиль и Ливан 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения "Хезболла".

При этом конфликт в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные Ливана в нем не участвовали, а лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.

Бейрут Израиль Ливан Вашингтон
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