Ливан добивается отвода израильских войск из двух зон на юге страны

Военная техника Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) недалеко от границы с Ливаном, в Кирьят-Шемоне Фото: Martin Grimes/Getty Images

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Ливан настаивает на реализации плана пробного отвода израильских войск из двух "модельных зон" в рамках начавшегося нового раунда переговоров между странами, пишет The National.

"Основное внимание будет уделено установлению пилотных зон", - сообщил ливанский источник издания.

По данным The National, ливанская сторона хочет поднять этот вопрос в ходе начавшегося во вторник шестого раунда переговоров, так как израильская сторона до сих пор не выполнила договоренности по установлению таких зон.

"Модельные зоны", в которых ливанская армия, в соответствии с договоренностями, возьмет на себя контроль и обеспечит разоружение "Хезболлы" в обмен на вывод израильских сил, включают западный Завтар, Кафр-Тибнит и хребет Али-Тахер в провинции Набатия.

По словам источника издания, в последние дни эти территории подверглись участившимся атакам Израиля.

"Мы наблюдали поджоги домов и систематическое разрушение кварталов, где они (израильские силы - ИФ) находились", - сообщил источник.

Он отметил, что "атаки были сосредоточены на восточном Завтаре".

В Риме во вторник завершился первый из двух дней шестого этапа прямых переговоров Израиля и Ливана.

Перед началом переговоров глава израильского МИД Гидеон Саар заявил, что Израиль нацелен на осуществление новой инициативы с пробным отводом войск из двух "модельных зон" на юге Ливана, которые затем должны занять ливанские военные.

Израильские официальные лица заявляют, что хотят уйти из этих зон, когда убедятся в отсутствии там оружия и объектов движения "Хезболла". В Бейруте же настаивают на том, чтобы отвод израильских войск начался как можно скорее.

Израиль и Ливан 26 июня подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США. Документ направлен на приостановку боевых действий. В нем отмечается, что израильские военные покинут созданную ими зону безопасности на юге Ливана после разоружения движения "Хезболла".

При этом конфликт в последние месяцы происходил именно между Израилем и "Хезболлой", военные Ливана в нем не участвовали, а лидеры "Хезболлы" не выражали готовность выполнять требования соглашения.