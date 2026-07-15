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Пекин одобрил внедрение ИИ-платформы Apple Intelligence в смартфоны пользователей КНР

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU -Управление кибербезопасности Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) одобрило запуск в стране ИИ-платформы американской Apple Inc.

Компания успешно зарегистрировала свою Apple Intelligence, заявил регулятор. Большинство сервисов на основе генеративного ИИ могут быть развернуты для широкого круга пользователей в Китае только с разрешения властей, отмечает The Wall Street Journal.

Apple впервые направила ряд компонентов платформы на рассмотрение властей КНР в начале 2025 года. Они разрабатывались около года в сотрудничестве с местными Alibaba и Baidu Inc.

ИИ-модель Qwen разработки Alibaba будет интегрирована в китайскую версию Apple Intelligence на iPhone, iPad, Mac и шлемах Vision Pro, заявили в Alibaba. Работу ИИ-сервисов Apple в стране будут поддерживать и технологии Baidu, сказал ее представитель Bloomberg.

Отсутствие Apple Intelligence на iPhone в Китае грозило затормозить переход пользователей на новые версии смартфона в условиях жесткой конкуренции с местными Huawei, Xiaomi и Oppo, которые быстро внедрили ИИ-функции в свои устройства, пишет WSJ.

Большинство иностранных ИИ-моделей, включая разработки OpenAI и Google, официально недоступны в КНР.

Alibaba Apple Baidu CAC Apple Intelligence Китай
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