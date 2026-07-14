Nvidia вдвое сократила список азиатских покупателей ИИ-чипов

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. более чем вдвое сократила число азиатских клиентов, которым разрешено покупать ее чипы для ИИ, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

По их данным, Nvidia за последние несколько месяцев усилила проверку благонадежности в Сингапуре, Малайзии и Японии. Чипмейкер создал "белый список" компаний, прошедших более строгие проверки на соответствие требованиям, что направлено на предотвращение попадания его продукции в Китай.

Обновленная проверка исключила более половины прежних клиентов Nvidia. При этом компании, не прошедшие первоначальную проверку, могут внести изменения и подать заявку заново, сообщил один из источников.

Эти шаги отражают более широкие усилия США по закрытию лазеек в экспортном контроле, которые позволяли передовым чипам для ИИ попадать в Китай через третьи страны, несмотря на многолетние ограничения. Nvidia ужесточила процесс проверки соответствия требованиям после давления со стороны Вашингтона, стремящегося пресечь деятельность посредников, которые способствовали созданию процветающего "черного рынка" чипов, пишет FT.

Хотя Nvidia всегда проверяла покупателей на соответствие экспортному контролю США, недавно она расширила как требования к соблюдению правил, так и полевые инспекции.

В рамках новых проверок сотрудники Nvidia посещают центры обработки данных клиентов, проверяют контракты и опрашивают конечных пользователей, чтобы убедиться в подлинности бизнеса, сообщили источники. По словам одного из них, в этом процессе также участвует министерство торговли США, обеспечивающее надзор и политическую поддержку.