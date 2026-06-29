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Бернем, если возглавит правительство, переведет часть чиновников в Манчестер

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьер-министра Великобритании Энди Бернем заявил, что, если возглавит правительство, переведет часть сотрудников аппарата премьер-министра в Манчестер ради более равномерного распределения ресурсов по территории королевства.

"Это перемена станет крупнейшей переменой в управлении страной в нашей жизни... Мы создадим более оптимизированный госаппарат", - заявил он, выступая с программной речью в Манчестере.

По его словам, в рамках проекта "Номер 10, Север", часть сотрудников премьер-министра будет базироваться в Манчестере, и работа в этом городе будет сосредоточена на том, чтобы равномерно распределять ресурсы по стране. Бернем назвал "Номер 10, Север" "мозговым центром обновленной Великобритании".

Будущий офис в Манчестере он назвал связующим звеном, через который будет проходить координация с властями на всех уровнях для консультаций относительно экономической стратегии.

Название проекта отсылает к тому, что канцелярию британского министра в королевстве часто называют "Номер 10", так как глава правительства проживает и работает в доме номер 10 на Даунинг-стрит в Лондоне.

Ранее в июне премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что уйдет в отставку в том числе с поста лидера лейбористов. Бывший мэр Манчестера, недавно прошедший в парламент Бернем пока единственный, кто объявил о желании выдвинуться в лидеры партии, и соответственно, стать премьер-министром. Подача заявок кандидатов должна начаться 9 июля.

Манчестер Лондон Даунинг-стрит Великобритания Кир Стармер Энди Бернем
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