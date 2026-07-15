Военные Бахрейна заявили об отражении новых иранских воздушных атак

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны Бахрейна отразили очередные удары Ирана с применением баллистических ракет и беспилотников, заявили вооруженные силы королевства.

Военные указали, что с утра предотвратили несколько таких иранских атак.

По сообщению телеканала "Аль-Джазира", Манама назвала нападения, которые, по ее мнению, были направлены против мирного населения, "вопиющим нарушением международного гуманитарного права".

Власти призвали своих граждан избегать приближения к любым странным или подозрительным объектам, которые упали на землю в результате перехвата ракет и беспилотников.