Взрывы произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - На фоне очередных американских ударов мощные взрывы произошли на иранском острове Кешм в Ормузском проливе, сообщает государственное агентство IRNA.

Иранские СМИ ранее также сообщили о взрывах в городе Ахваз на юго-западе страны, в порту Бендер-Аббас, который расположен на побережье Ормузского пролива, и в городе Чабахар на берегу Оманского залива.

Сообщения о взрывах появились вслед за заявлением Центрального командования ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) о новом раунде авиаударов по Ирану. Согласно ему, американские вооруженные силы атакуют иранские военные цели, которые могут угрожать свободному проходу судов через международные воды в Ормузском проливе.