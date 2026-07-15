Поиск

Военные США начали новую серию атак на Иран

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США приступили ко второй, за среду, волне ударов по целям в Иране, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 по Москве) войска США начали вторую волну ударов по Ирану", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Согласно ему, США атакуют военные средства Ирана, которые могут угрожать свободному проходу судов через международные воды в Ормузском проливе.

США Иран CENTCOM
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Военные США начали новую серию атак на Иран

В России завершился весенний призыв в армию

Глава "Росатома" сообщил о гибели главного инженера ЗАЭС Яковлева

Что произошло за день: среда, 15 июля

Минфин увеличил план по расходам бюджета-2026 на 1 трлн рублей с ростом дефицита

Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

 Аналитики Банка России отметили возобновление роста экономики во II квартале

Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

 Индекс МосБиржи упал к 2110 пунктам на санкционных рисках

Туроператоры ждут подорожания авиабилетов за рубеж к осени

Ценовые ожидания предприятий в июле выросли после пяти месяцев снижения подряд

Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей

 Следствие оценило ущерб по делу Мошковича в 86,2 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3148 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов