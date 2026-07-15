Военные США начали новую серию атак на Иран

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США приступили ко второй, за среду, волне ударов по целям в Иране, сообщает Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"В 15:00 по времени Восточного побережья США (22:00 по Москве) войска США начали вторую волну ударов по Ирану", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Согласно ему, США атакуют военные средства Ирана, которые могут угрожать свободному проходу судов через международные воды в Ормузском проливе.