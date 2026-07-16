Поиск

CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы
Фото: Yasin Ozturk/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американское министерство войны изучает различные потенциальные варианты действий против Кубы, включая десантную операцию, передает CBS News.

"Военные планировщики в последние недели рассматривали ряд возможных вариантов действий против острова, включая армейскую воздушно-штурмовую операцию с участием тысяч американских солдат, которую проведет 101-я воздушно-десантная дивизия, единственное подготовленное для такой задачи подразделение", - сообщает телеканал со ссылкой на нескольких американских чиновников.

В конце июня, по данным CBS News, военные обсуждали Кубу на плановом брифинге по концепции операций, однако источники подчеркивают: это не говорит том, что президент США Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о проведении операции на Кубе.

В последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс. В частности, США ввели серию дополнительных санкций против Кубы и установили блокаду, чтобы воспрепятствовать поставкам в эту страну энергоносителей.

В июне Трамп в интервью Axios допустил возможность проведения операции по смене руководства Кубы - наподобие той, которая привела к захвату 3 января 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Да, это возможно", - сказал он.

Пентагон США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

 CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

 Афины заблокировали 21-й пакет санкций ЕС против России из-за угрозы бизнесу

Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте

 Стармер в последний раз перед отставкой выступил в британском парламенте

МВФ отметил сокращение возможностей мировой экономики по смягчению нефтяного шока

Баффет отметил усложнение поиска возможностей для долгосрочного инвестирования в акции

Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

 Запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 1,69 млн баррелей

Индия в мае нарастила импорт СПГ на фоне жаркой погоды

CENTCOM сообщил о завершении новой серии военных ударов по Ирану
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3156 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10537 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2518 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов