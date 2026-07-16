CBS утверждает, что Пентагон изучает варианты действий против Кубы

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Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Американское министерство войны изучает различные потенциальные варианты действий против Кубы, включая десантную операцию, передает CBS News.

"Военные планировщики в последние недели рассматривали ряд возможных вариантов действий против острова, включая армейскую воздушно-штурмовую операцию с участием тысяч американских солдат, которую проведет 101-я воздушно-десантная дивизия, единственное подготовленное для такой задачи подразделение", - сообщает телеканал со ссылкой на нескольких американских чиновников.

В конце июня, по данным CBS News, военные обсуждали Кубу на плановом брифинге по концепции операций, однако источники подчеркивают: это не говорит том, что президент США Дональд Трамп или Пентагон приняли решение о проведении операции на Кубе.

В последние месяцы администрация Трампа стремится оказывать давление на Гавану, чтобы убедить ее сменить политический курс. В частности, США ввели серию дополнительных санкций против Кубы и установили блокаду, чтобы воспрепятствовать поставкам в эту страну энергоносителей.

В июне Трамп в интервью Axios допустил возможность проведения операции по смене руководства Кубы - наподобие той, которая привела к захвату 3 января 2026 года президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

"Да, это возможно", - сказал он.