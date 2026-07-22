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Морская миссия ЕС рекомендовала торговым судам избегать мореходства у берегов Йемена

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Военно-морская миссия ЕС Aspides объявила, что коммерческим судам, имеющим отношение к США, Израилю и Саудовской Аравии, не следует выходить на маршруты в Красном море и Аденском заливе около побережья Йемена, передает CNN.

В Aspides отметили, что риск для судов и компаний, связанных с этими странами, теперь высок.

"Речь также идет о судах любой принадлежности, которые недавно заходили, загружались или разгружались в портах Саудовской Аравии, поскольку такие суда могут считаться связанными с саудовскими интересами; тем самым эти суда могут определить в качестве потенциальных целей", - отмечается в предупреждении Aspides.

В миссии также рекомендовали экипажам судов, входивших в саудовские порты, по максимуму отказаться от работы электронных приборов, которые могли бы выдать их местоположение.

На этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада Саудовской Аравии распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Объединенный морской информационный центр (Joint Maritime Information Center, JMIC) под эгидой ВМС США передавал, что хуситы готовы к возможным атакам на торговые суда у Баб-эль-Мандебского пролива и в южной части Красного моря.

По различным данным, целый ряд судов, включая танкеры, за последние сутки не стали проходить через Баб-эль-Мандебский пролив.

Йемен Aspides Красное море
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