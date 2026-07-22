Рубио заявил, что Тегеран не выполняет свои обязательства

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вашингтон по-прежнему готов к переговорам с Тегераном, однако Иран не исполняет взятые на себя обязательства, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио "на полях" встречи АСЕАН в Маниле.

"США открыты и готовы к позитивным обсуждениям и переговорам до тех пор, пока данные обязательства выполняются. А когда обязательства не выполняются, как в этом случае и происходит, будут последствия. И это неизбежно", - приводит The Times of Israel слова Рубио.

Госсекретарь утверждает, что Иран не воспринимает переговоры с США всерьез. "Если они настроены серьезно, то и мы тоже. Если нет, то мы сделаем все необходимое для защиты наших интересов и интересов наших союзников", - сказал он.

Комментируя ситуацию с судоходством в Ормузском проливе, Рубио подчеркнул, что у США нет намерений вводить какие-либо сборы с судов и вредить своим партнерам в регионе. "Мы не будем принимать никаких решений или брать на себя обязательства, которые каким-либо образом навредят процветанию, стабильности или безопасности наших партнеров в Персидском заливе", - отметил он.

По его словам, США также внимательно следят за ситуацией с морскими путями возле Йемена.