Мирзиёев дал старт строительству платной автомагистрали Ташкент-Самарканд стоимостью $2,2 млрд

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в среду дал старт строительству первой платной автомагистрали Ташкент - Самарканд, сообщила пресс-служба главы государства.

Стоимость проекта составляет около $2,2 млрд. Шестиполосная автомагистраль протяженностью 282 км пройдет через 13 районов Ташкентской, Сырдарьинской, Джизакской и Самаркандской областей.

В рамках проекта планируется построить 92 моста, 28 путепроводов, 60 тоннельных переходов, а также подземные проезды и водопропускные сооружения. Дорожное покрытие будет выполнено из монолитного бетона, а максимальная разрешенная скорость на отдельных участках составит до 150 км/ч.

Как ожидается, после ввода дороги в эксплуатацию время в пути между Ташкентом и Самаркандом сократится примерно с пяти до двух с половиной часов. Пропускная способность автомагистрали составит 60-80 тыс. автомобилей в сутки, а себестоимость грузоперевозок снизится на 19-24%.

Вдоль автомагистрали планируется создать логистические центры, склады, промышленные и агропромышленные предприятия, объекты торговли, сервиса и туристической инфраструктуры.

Как сообщили в пресс-службе, на первом этапе проект будет реализован совместно с китайскими партнерами по модели EPC (проектирование, закупка оборудования и строительство). Ввод автомагистрали в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Выступая на церемонии, Мирзиёев заявил, что строительство автомагистрали открывает "новую эпоху" в развитии транспортной инфраструктуры страны.

"Сегодня в этой сфере начинается, без преувеличения, новая эпоха. Поздравляю с началом этого масштабного проекта, который станет для нашего народа символом прогресса и благополучия", - сказал президент, слова которого приводятся в сообщении.

Президент также заявил, что после ввода в эксплуатацию железной дороги Китай - Киргизия - Узбекистан и Трансафганской магистрали республика станет ключевым звеном кратчайшего сухопутного транспортного коридора между Тихим океаном и Европой. По его словам, это также откроет новые возможности для выхода через пакистанские порты к рынкам Южной Азии.

Как отметил Мирзиёев, прием дополнительных 15-20 млн тонн транзитных грузов ежегодно позволит Узбекистану получать $400-600 млн доходов, привлечь около $3 млрд инвестиций в развитие логистической инфраструктуры и создать до 50 тыс. постоянных рабочих мест.

По словам президента, к 2030 году планируется модернизировать около 4 тыс. км международных автомобильных дорог. Новая автомагистраль Ташкент - Самарканд станет ключевой частью этой программы.

По данным пресс-службы, сегодня по территории Узбекистана проходят около 4 тыс. км международных транзитных автодорог. При этом около 30% из них эксплуатируются на предельной мощности, а еще 25% - с превышением расчетной нагрузки.