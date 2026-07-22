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Brent подорожала до $94,23 за баррель

Котировки выросли более чем на 3%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти прибавляют более 3% в ходе торгов, но отошли от внутридневных максимумов.

Минэнерго США сообщило о росте запасов нефти и бензина в стране за неделю, вопреки прогнозам аналитиков. Запасы нефти в Штатах на прошлой неделе увеличились на 2,01 млн баррелей, бензина - на 765 тысяч баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,25 млн баррелей и 1,54 млн баррелей соответственно.

Рост запасов дистиллятов на прошлой неделе составил 1,395 млн баррелей, превысив прогноз (830 тысяч баррелей).

К 18:20 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $3,22 (3,54%) до $94,23 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $2,76 (3,27%), до $87,1 за баррель.

Обе марки торгуются на максимумах за шесть недель из-за опасений новых перебоев поставок нефти с Ближнего Востока, цена Brent в ходе торгов поднималась выше $95 за баррель.

США и Иран продолжают обмениваться ударами, причем американские вооруженные силы атакуют объекты в Иране уже 11 ночей подряд. Накануне ночью американские военные атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек, которые расположены на побережье Оманского залива, а также крупный индустриальный центр Тебриз.

Йеменские хуситы объявили блокаду портов Саудовской Аравии и угрожают атаковать танкеры с саудовской нефтью в Баб-эль-Мандебском проливе. Этот пролив является ключевым пунктом одного из двух главных маршрутов, по которым Саудовская Аравия экспортирует нефть в Азию; второй проходит через Ормузский пролив.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что американские военные будут атаковать и уничтожать мосты и электростанции в Иране в ответ на любую его атаку на суда в Ормузском проливе.

Brent WTI Иран Дональд Трамп США Минэнерго Ормузский пролив
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