В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали в Бахрейне в среду из-за угрозы воздушного удара, сообщает министерство внутренних дел страны в соцсети X.

"Звучит сирена. Призываем всех граждан сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места", - говорится в сообщении МВД.

В Бахрейне находится штаб 5-го оперативного флота ВМС США, в зону ответственности которого входят Персидский залив и Аравийское море.

На протяжении военного конфликта с США Иран неоднократно наносил удары по американским военным базы на Ближнем Востоке, в том числе и в Бахрейне.