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В Бахрейне сработали сирены воздушной тревоги

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Сирены воздушной тревоги сработали в Бахрейне в среду из-за угрозы воздушного удара, сообщает министерство внутренних дел страны в соцсети X.

"Звучит сирена. Призываем всех граждан сохранять спокойствие и направиться в ближайшие безопасные места", - говорится в сообщении МВД.

В Бахрейне находится штаб 5-го оперативного флота ВМС США, в зону ответственности которого входят Персидский залив и Аравийское море.

На протяжении военного конфликта с США Иран неоднократно наносил удары по американским военным базы на Ближнем Востоке, в том числе и в Бахрейне.

Хроника 28 февраля – 22 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Бахрейн Иран США
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