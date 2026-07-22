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Военные Ирана сообщили об ударах по объектам США в Иордании и Бахрейне

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Армия Ирана в среду сообщила, что применила БПЛА против казарм, построек для бытовых нужд и складов вооруженных сил США на территории авиабазы Аль-Азрак в Иордании, сообщает агентство "Мехр".

Кроме того, военные задействовали беспилотники против сил США на авиабазе Шейх Иса в Бахрейне. Целями БПЛА стали склады, ангары для оборудования и ангары для ремонта американских военных самолетов.

До этого Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке сообщило, что американские вооруженные силы завершили 11-ю подряд серию ударов по Ирану.

Ранее иранские СМИ сообщили, что ударам подверглись, по меньшей мере, шесть городов в стране, в том числе крупный индустриальный центр Тебриз, расположенные на юго-западе страны Бендер-Махшехр, Бехбехан и Омидийе, а также объекты в провинции Хамадан. Кроме того, сообщалось о работе средств ПВО по воздушным целям на северо-востоке Тегерана. По информации СМИ, американские вооруженные силы также атаковали иранские портовые города Чабахар и Конарек на побережье Оманского залива.

Иран Иордания Бахрейн США
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