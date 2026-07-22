Литва проводит учения на Балтике

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Литвы проводят учения в Клайпеде и на Куршской косе, сообщило Минобороны страны.

"Участники отрабатывают оперативное передислоцирование солдат и военной техники, выполняют задачи в режиме реального времени и в мирное время, а также повышают способность армии взаимодействовать с другими государственными учреждениями", - говорится в сообщении.

В учениях, помимо военнослужащих ВМС Литвы, сухопутных войск, ВВС и военной полиции, задействованы силы спецопераций.

"В ходе этих учений повышается оперативная совместимость, способность принимать решения и готовность сил к быстрому усилению защиты объектов критической инфраструктуры и выполнению других задач, возложенных на Литовские вооруженные силы", - подчеркнули в ведомстве.

Военнослужащие, военные корабли, скоростные катера и вертолеты ВВС выполняют тактические задачи на территории Клайпедского порта и Куршской косы, направленные на отработку действий быстрого реагирования, защиты важных объектов и координации действий с гражданскими учреждениями.