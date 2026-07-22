Уголовную ответственность за незаконные археологические раскопки ввели в Абхазии

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии ввел уголовную ответственность за незаконные археологические раскопки на территории республики.

Депутаты Народного Собрания Абхазии на заседании парламента в среду внесли новую статью в Уголовный кодекс республики, в соответствии с которой уголовная ответственность будет наступать "за проведение поиска и изъятие археологических предметов без соответствующего разрешения, в том числе на территориях объектов историко-культурного наследия".

"Новая статьи в уголовный кодекс вводится с целью защиты историко-культурного наследия страны от неконтролируемых раскопок. Подобная деятельность наносит непоправимый ущерб памятникам, имеющим историческую ценность", - сказал представитель президента в парламенте Дмитрий Шамба.

Законопроект предусматривает наказание за проведение работ без специального разрешения - открытого листа. Его выдает Археологическая комиссия Академии наук Абхазии.

"Строгие меры наказания также предусмотрены за действия с использованием землеройной техники, металлоискателей, радаров и других приборов, а также за совершение правонарушения с использованием служебного положения", - сказал он.

Шамба также отметил, что предполагается создать администрацию Цебельдинского заповедника, на территории которого осуществляется большая часть деятельности "черных" копателей.

Цебельдинский историко-архитектурный заповедник - охраняемый объект в Абхазии, расположенный в регионе Цебельда (также известном как Цабал). Он включает ряд исторических и археологических памятников, связанных с разными эпохами - от позднеантичной до раннесредневековой.

Одним из самых крупных памятников оборонительного зодчества в этих местах являются руины крепости, упоминаемой в трудах византийского историка Прокопия Кесарийского в VI веке под названием Цибилиум (Tibilium).

По данным абхазских ученых, археологами во время раскопок еще в советские годы в погребениях под стенами крепости были найдены серебряные монеты римского времени, железное оружие, мотыги, украшения, относящиеся к III-VI вв., а также бронзовый саркофаг, который теперь хранится в Эрмитаже в Петербурге. В этом районе были найдены и более древние находки - погребения с большим числом браслетов, бус и других изделий последних веков до н.э., могилы конца бронзового века.