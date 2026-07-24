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Аэропорт Эрбиля после атаки БПЛА работает штатно

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт Эрбиля работает в штатном режиме после сообщений об обстрелах, заявил его директор Ахмед Хошияр. Об этом сообщает EFE.

"Воздушное движение в аэропорту осуществляется в обычном режиме и не прерывается. Рейсы продолжаются, ситуация в аэропорту нормальная", - сказал Хошияр.

Ранее 24 июля в районе аэропорта ПВО отразила налет БПЛА, были взрывы. Телеканал Kurdistan 24 сообщил, что в атаке участвовали шесть беспилотников, все были нейтрализованы до попадания в цели.

Пока нет информации о том, кто запустил дроны и по какой цели. Сведений о пострадавших не поступало.

Хроника 28 февраля – 24 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
ПВО Ахмед Хошияр Иракский Курдистан Эрбиль
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