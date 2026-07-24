США с пятницы вводят новые пошлины от 10% до 12,5% в отношении 60 стран

Российский импорт будет облагаться пошлиной в 12,5%

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты устанавливают новые импортные пошлины в отношении 60 стран, объясняя такие меры борьбой с принудительным трудом, сообщили в пятницу в офисе торгового представителя США Джеймисона Грира.

"Решение предусматривает введение пошлин в размере 10% или 12,5% для 60 торговых партнеров с учетом определенных исключений", - говорится в сообщении.

Как в свою очередь поясняет The Hill, пошлины в 10% будут введены для стран, которые обязались принять запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и обеспечить его соблюдение. Остальные страны будут облагаться пошлиной в 12,5%.

Согласно документу, пошлины на импортируемую из России продукцию составят 12,5%.

Суммарно меры затронут 99,4% американского импорта и будут применяться к крупнейшим торговым партнерам Вашингтона, отмечает газета.

Новые тарифы вступят в силу с 00:01 пятницы по Восточному времени США (07:01 по Москве).

Они придут на смену введенной президентом США Дональдом Трампом временной глобальной ставке в 10%. Срок этих пошлин, введенных на 150 дней, истекает в пятницу. Трамп ввел эти меры в феврале, после того как Верховный суд США отменил пошлины, принятые в прошлом году.