В Ираке атакована база проиранской группировки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воздушный удар нанесен по базе проиранской группировки в Ираке, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera.

"Авиаудар нанесен по штабу Сил народной мобилизации в районе Джурф ас-Сахар", - приводит телеканал информацию источника в службах безопасности Ирака.

По словам источника, в результате удара как минимум три человека получили ранения.

Телеканал уточняет, что Силы народной мобилизации - это объединение в основном шиитских военизированных формирований, которое является частью системы государственных сил безопасности Ирака и включает в себя несколько группировок, связанных с Ираном.

Между тем Ирак отвечает на появление беспилотников в районе посольства США в Багдаде и авиабазы "Балад", отмечает телеканал.

"Средства противовоздушной обороны страны реагируют на беспилотники в районе посольства США в центре Багдада и авиабазы "Балад" в провинции Салах-эд-Дин", - сказали телеканалу иракские источники в службах безопасности.

Ранее в результате атаки на военную базу "Виктория", расположенную рядом с международным аэропортом Багдада, возник пожар, пострадали пять человек.

Накануне беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ланазе, расположенное возле Эрбиля в Иракском Курдистане, после чего на заводе вспыхнул пожар.

Движение "Исламское сопротивление Ирака" ранее брало на себя ответственность за удары по объектам НАТО в Эрбиле и по целям в Багдаде. В субботу удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке.