В Ираке атакована база проиранской группировки

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Воздушный удар нанесен по базе проиранской группировки в Ираке, сообщает в понедельник телеканал Al Jazeera.

"Авиаудар нанесен по штабу Сил народной мобилизации в районе Джурф ас-Сахар", - приводит телеканал информацию источника в службах безопасности Ирака.

По словам источника, в результате удара как минимум три человека получили ранения.

Телеканал уточняет, что Силы народной мобилизации - это объединение в основном шиитских военизированных формирований, которое является частью системы государственных сил безопасности Ирака и включает в себя несколько группировок, связанных с Ираном.

Между тем Ирак отвечает на появление беспилотников в районе посольства США в Багдаде и авиабазы "Балад", отмечает телеканал.

"Средства противовоздушной обороны страны реагируют на беспилотники в районе посольства США в центре Багдада и авиабазы "Балад" в провинции Салах-эд-Дин", - сказали телеканалу иракские источники в службах безопасности.

Ранее в результате атаки на военную базу "Виктория", расположенную рядом с международным аэропортом Багдада, возник пожар, пострадали пять человек.

Накануне беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Ланазе, расположенное возле Эрбиля в Иракском Курдистане, после чего на заводе вспыхнул пожар.

Движение "Исламское сопротивление Ирака" ранее брало на себя ответственность за удары по объектам НАТО в Эрбиле и по целям в Багдаде. В субботу удар ракетой был предположительно нанесен по территории посольства США в Ираке.

Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

 Аэропорт Дубая постепенно возвращается к работе после инцидента с беспилотником

Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

 Нефть Brent подорожала до 104,88 за баррель

Что случилось этой ночью: понедельник, 16 марта

Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

 Axios пишет, что Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк

"Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

 "Битва за битвой" стал лучшим фильмом по версии "Оскара"

Аэропорт Дубая приостановил работу из-за инцидента с беспилотником

Трамп заявил, что Иран не готов к переговорам по ядерной программе

Трамп призвал КНР помочь с разрешением кризиса вокруг Ормузского пролива

Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

 Трамп заявил, что НАТО ждет плохое будущее, если альянс не поможет США в Ормузском проливе

Стармер обсудил с Трампом и Карни ситуацию в Ормузском проливе
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 776 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8672 материалов
Израильская атака на ядерные объекты Ирана Израильская атака на ядерные объекты Ирана 417 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 434 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 281 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 339 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 464 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 145 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 140 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 100 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 87 материалов
