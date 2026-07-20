Поиск

Армения получила право на экспорт рыбы в страны Евросоюза

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Армянские компании получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз, заявил в видеообращении в соцсетях министр экономики страны Геворг Папоян.

"Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС", - сказал он.

По его словам, из ЕС получены все необходимые разрешения, в Армении приняты соответствующие процедуры для экспорта.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

В Москве заявили, что Ереван должен выбрать между ЕАЭС и ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Ереван в начале июля обещала Еревану помощь, в случае повышения Россией цен на поставляемый в республику природный газ. Кроме того, Евросоюз, по ее словам, намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта.

Армения Евросоюз Никол Пашинян Геворг Папоян
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хуситы объявили о начале морской блокады Саудовской Аравии

Глава ЕК и новый украинский премьер обсудили соглашение о дронах

Китай в I полугодии увеличил закупки пшеницы в РФ в 3,5 раза, ячменя - в 2 раза

Brent подорожала до $90,19 за баррель

 Brent подорожала до $90,19 за баррель

В Иране допускают переговоры с США после достижения стратегического преимущества

Что случилось этой ночью: понедельник, 20 июля

Рубио готов встретиться с Лавровым и Ван И "на полях" мероприятий по линии АСЕАН

Визит Си Цзиньпина в США по-прежнему запланирован на сентябрь

ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

 ВВС США увеличивают группировку тактической авиации на Ближнем Востоке

Рубио заявил, что Штаты продолжат добиваться дипломатического урегулирования конфликта с Ираном
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10632 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 87 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 110 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 449 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 251 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 176 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 75 материалов