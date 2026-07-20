Армения получила право на экспорт рыбы в страны Евросоюза

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Армянские компании получили возможность поставлять рыбу и рыбную продукцию в Евросоюз, заявил в видеообращении в соцсетях министр экономики страны Геворг Папоян.

"Из Армении уже возможен экспорт рыбы и рыбной продукции в ЕС", - сказал он.

По его словам, из ЕС получены все необходимые разрешения, в Армении приняты соответствующие процедуры для экспорта.

Россельхознадзор с 22 мая ввел запрет на поставки из Армении цветов, с 30 мая - временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из республики, с 2 июня - плодов косточковых культур (вишни, черешни, абрикосов, сливы, персиков, нектаринов) и свежего винограда, с 3 июня - семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов. Кроме того, по сообщению ведомства, Армении с 2 июня необходимо приостановить сертификацию живой рыбы и рыбопродукции, предназначенной к экспорту в Россию.

В Москве заявили, что Ереван должен выбрать между ЕАЭС и ЕС.

Премьер Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию, отмечал, что Армения не ставит перед собой задачи по выходу из ЕАЭС и пока не готова быть членом Евросоюза. Целью страны, по его мнению, является реформа и адаптация к стандартам ЕС. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе визита в Ереван в начале июля обещала Еревану помощь, в случае повышения Россией цен на поставляемый в республику природный газ. Кроме того, Евросоюз, по ее словам, намерен ввести для Армении автономные торговые меры, которые позволят освободить от пошлин около 80% армянского экспорта.