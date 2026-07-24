Продолжительность трудовой жизни среднего европейца выросла до 37,5 лет

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Средняя ожидаемая продолжительность трудовой жизни в странах Евросоюза в 2025 году увеличилась до 37,5 года по сравнению с 37,2 года в 2024 году, сообщило статистическое управление ЕС Eurostat.

В 2015 году она составляла 35,2 года.

Данный показатель является прогнозом того, сколько лет человек, которому в прошлом году было 15 лет, будет оставаться в составе трудоспособного населения на протяжении своей жизни.

Среди государств Евросоюза самая долгая продолжительность трудовой жизни ожидается в Нидерландах (44 года), Швеции (43,4 года) и Дании (42,6 года). Меньше всех будут работать жители Румынии (32,7 года), Италии (33 года), а также Болгарии (34,6 года).

В Германии данный показатель равнялся 40,2 года, во Франции - 37,5 года, в Испании - 36,8 года.

У мужчин в ЕС средняя длительность труда составляла 39,5 года, у женщин - 35,4 года. Разница в этом показателе, которая сейчас составляет 4,1 года, значительно снизилась с 2001 года, когда она равнялась 7 годам.

В Эстонии, Литве и Латвии у женщины трудовая жизнь дольше, чем у мужчин.

С 2001 года длительность трудовой жизни европейцев постоянно увеличивалась, однако в 2020 году она снизилась из-за пандемии COVID-19, отмечается в сообщении статуправления. В 2001 году показатель составлял 32 года, в 2014 году - 34,8 года, в 2019 году - 35,9 года, а затем в 2020 году опустился до 35,6 года.