Хуситы опровергли сообщения о полном закрытии Баб-эль-Мандебского пролива

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Йеменские хуситы в пятницу заявили, что Баб-эль-Мандебский пролив открыт для судоходства для всех стран, кроме Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Джазира".

"Баб-эль-Мандебский пролив не закрыт, как некоторые продвигают (эту идею - ИФ)", - приводит телеканал слова высокопоставленного члена группировки хуситов Мухаммеда Абдул Салама.

"Позиция Йемена, как объявляли йеменские вооруженные силы, ограничена морской блокадой, которая затрагивает только саудовскую сторону в ответ на ее осаду Йемена и отказ от согласия на любой справедливый подход к решению, которое гарантирует безопасность и независимость йеменского народа", - отметил он.

Ранее на этой неделе хуситы сообщили о морской блокаде Саудовской Аравии в ответ на блокаду портов в Йемене и атаку на международный аэропорт в Сане. Во вторник хуситы заявили, что объявленная ими морская блокада распространяется не только на связанные с королевством суда, но и на весь морской транспорт, направляющийся в саудовские порты и из них.

Впоследствии хуситы объявили, что провели "качественную военную операцию" против двух саудовских танкеров в Красном море.