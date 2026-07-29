FT сообщила, что Будапешт препятствует процессу вступления Украины в ЕС

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Власти Венгрии отложили процесс открытия двух переговорных кластеров для вступления Украины в ЕС, сообщает в среду Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

"Будапешт на прошлой неделе своими действиями отсрочил открытие второго и третьего кластера - касающихся интеграции в единый рынок и расширения экономической и социальной политики", - говорится в сообщении.

Издание напоминает, что предыдущий переговорный кластер, связанный с внешней политикой и безопасностью, был запущен еще в июне.

Таким образом, как отмечают собеседники FT, препятствование со стороны Венгрии этому процессу "подчеркивает нежелание Будапешта в полной мере отойти от прежней политики страны в отношении Украины".

Однако, по словам одного из источников FT, скорее всего, эта нынешняя проблема будет урегулирована, однако для этого может потребоваться "прямое политическое взаимодействие" с премьером Венгрии Петером Мадьяром.

В правительстве Венгрии подчеркнули, что Будапешт выступает против любого "ускоренного процесса" вступления Украины в ЕС. Представитель правительства заявил, что Киев не должен получать более привилегированного подхода, чем, например, страны-кандидаты с западных Балкан.

Процесс сближения Украины с ЕС начался с подписания в 2014 году соглашения об ассоциации сторон, включающего "углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли", которое вступило в силу в 2017 году.

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на членство в ЕС. В июне 2022 года Еврокомиссия предложила предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Европейский совет поддержал эту инициативу. 14 декабря 2023 года Евросовет принял решение об открытии переговоров с Украиной о вступлении страны в ЕС.

После введения в 2020 году пересмотренной методологии переговоров о вступлении, главы, посвященные переговорам, разделены на шесть тематических кластеров: "Основы", "Внутренний рынок", "Конкурентоспособность и инклюзивный экономический рост", "Зеленый курс" и устойчивая взаимосвязь"; "Ресурсы, сельское хозяйство и сплоченность"; "Внешние отношения". Эти тематические направления делятся на 33 главы.