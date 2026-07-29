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Уиткофф и Кушнер планируют посетить Киев

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут посетить Киев впервые с начала украинского конфликта, сообщает в среду Financial Times со ссылкой на источники.

"Спецпосланник США Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер впервые согласились посетить Киев в рамках усилий по завершению конфликта", - заявили люди, знакомые с ситуацией. Возможные даты такой поездки не приводятся.

Ранее The New York Times со ссылкой на источники сообщала, что Уиткофф и Кушнер постоянно поддерживают контакт с Москвой и Киевом и готовы посетить обе столицы, если в этом будет необходимость. При этом подчеркивалось, что они не хотят посещать эти страны "просто ради фото".

В последний раз российские и украинские переговорщики встречались лицом к лицу в Швейцарии в феврале, Уиткофф и Кушнер тогда выступали в качестве посредников. Однако после старта иранского конфликта в конце февраля США стали уделять меньше времени урегулированию ситуации на Украине.

США Джаред Кушнер Стив Уиткофф Украина
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