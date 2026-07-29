Премьер Ирака после ударов по стране отложил визит в Саудовскую Аравию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди не посетит Эр-Рияд в четверг в связи с ударами США и Саудовской Аравии по целям на территории Ирака, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Визит премьер-министра в Саудовскую Аравию в четверг отложили", - сообщает телеканал со ссылкой на иракский источник.

Al Jazeera напоминает, что аз-Зейди должен был посетить королевство в четверг, 30 июля, чтобы обсудить двусторонние отношения, вопросы безопасности и регионального развития, а также подписать меморандумы о взаимопонимании в различных областях.

В сообщении отмечается, что визит отложили после ударов США и Саудовской Аравии по объектам на территории Ирака.

Ранее в среду Минобороны Саудовской Аравии заявило, что ее вооруженные силы в координации с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке. Это произошло после атак беспилотников, запущенных с территории Ирака, по саудовским нефтеперерабатывающим объектам.