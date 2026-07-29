Поиск

Премьер Ирака после ударов по стране отложил визит в Саудовскую Аравию

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Ирака Али аз-Зейди не посетит Эр-Рияд в четверг в связи с ударами США и Саудовской Аравии по целям на территории Ирака, сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники.

"Визит премьер-министра в Саудовскую Аравию в четверг отложили", - сообщает телеканал со ссылкой на иракский источник.

Al Jazeera напоминает, что аз-Зейди должен был посетить королевство в четверг, 30 июля, чтобы обсудить двусторонние отношения, вопросы безопасности и регионального развития, а также подписать меморандумы о взаимопонимании в различных областях.

В сообщении отмечается, что визит отложили после ударов США и Саудовской Аравии по объектам на территории Ирака.

Ранее в среду Минобороны Саудовской Аравии заявило, что ее вооруженные силы в координации с Центральным командованием ВС США (CENTCOM) нанесли целенаправленные удары по целям поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в Ираке. Это произошло после атак беспилотников, запущенных с территории Ирака, по саудовским нефтеперерабатывающим объектам.

США Ирак Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подорожала до $88,25 за баррель

Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18 человек

 Число жертв землетрясения в Японии выросло до 18 человек

NYT узнала, что Иран рассматривал возможность удара по украинскому порту

Иранская ядерная программа остается, но не была единственной целью американо-израильской операции

 Иранская ядерная программа остается, но не была единственной целью американо-израильской операции

Иран отверг предложение Омана о равном контроле над Ормузским проливом

Что случилось этой ночью: среда, 29 июля

Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

 Тринадцать человек погибли в результате серии мощных землетрясений в Японии

Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

 Трамп назвал очень хорошими встречи с Нетаньяху и Зеленским

КСИР атаковал три нефтетанкера в Ормузском проливе

КСИР взял на себя ответственность за ракетный удар по базе США в Иордании
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10814 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3375 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 255 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 88 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 182 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 113 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 145 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 450 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 476 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2519 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 161 материалов