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В США ставки по ипотеке достигли максимума почти за год

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В США средние ставки по долгосрочным ипотечным кредитам повысились по итогам четвертой недели подряд и обновили максимум c августа 2025 года, сообщила Ассоциация ипотечных банкиров (MBA).

Средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тысяч на неделе, завершившейся 24 июля, составила 6,76% годовых против 6,69% неделей ранее.

Ставки выросли на 7 базисных пунктов вслед за доходностью гособлигаций США на фоне опасений, вызванных новой эскалацией конфликта на Ближнем Востоке. Аналитики опасаются, что спровоцированный конфликтом рост цен на нефть может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) повысить ключевую процентную ставку. Инвесторы оценивают вероятность подъема ставки до конца года более чем в 90%.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю сократилось на 6,4%. Количество заявок на новую ипотеку снизилось на 3,6%, а число заявок на рефинансирование имеющейся ипотеки упало на 9,9%.

США ФРС MBA Ближний Восток
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