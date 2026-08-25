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СМИ сообщили о возможном назначении замглавы МИД Армении послом в Москву

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Новым послом Армении в России может быть назначен заместитель министра иностранных дел Мнацакан Сафарян, пишет армянская газета Рast.am со ссылкой на источники.

Сафарян курирует в МИД евразийское направление деятельности.

Ранее газета "Жоговурд" со ссылкой на источники сообщала на прошлой неделе, что премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить посла в России Гургена Арсеняна из-за недовольства его работой.

В руководстве Армении пока официально не комментируют информацию.

Арсенян был назначен послом Армении в России в августе 2024 года. До этого он был депутатом парламента Армении, входил в правящую фракцию "Гражданский договор". Ранее он заявлял, что надеется "смягчить острые углы в отношениях Армении и России, изменить алгоритм разговора, отношений между странами".

МИД Никол Пашинян Армения Мнацакан Сафарян Гурген Арсенян
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