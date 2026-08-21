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СМИ сообщили о планах Пашиняна сменить посла в России

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян намерен сменить посла республики в России Гургена Арсеняна, пишет армянская газета "Жоговурд".

"Пашинян недоволен работой посла в России Гургена Арсеняна и намерен отозвать его, решение окончательное, и принято на фоне напряженности в армяно-российских отношениях. В тоже время непонятно, кто заменит его на этом посту", - пишет издание со ссылкой на источники.

Власти Армении официально пока не комментируют информацию.

Арсенян был назначен послом Армении в России в августе 2024 года.

До этого он был депутатом парламента Армении от правящей фракции "Гражданский договор". Ранее он заявлял, что надеется "смягчить острые углы в отношениях Армении и России, изменить алгоритм разговора, отношений между странами".

Гражданский договор Никол Пашинян Армения
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