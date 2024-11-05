Путин примет верительные грамоты у иностранных послов

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин 5 ноября примет верительные грамоты у 28 вновь прибывших послов иностранных государств.

Церемония традиционно пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщила пресс-служба главы государства.

Пресс-служба информирует, что верительные грамоты Путину вручат: Акира Муто (Япония), Сара Тейлор (Канада), Симона Гальперин (Государство Израиль), Кармело Ингуанез (Республика Мальта), Тит Линн Оун (Республика Союз Мьянма), Аристид Рапугдудба Людовик Тапсоба (Буркина-Фасо), Чеонг Лун Лай (Малайзия), Иван Орлич (Босния и Герцеговина), Генц Пецани (Республика Албания), Марк Джулиан Трейнор (Новая Зеландия), Винай Кумар (Республика Индия), Энрике Игнасио Феррер Виейра (Аргентинская Республика), Александр Николаевич Рогожник (Республика Беларусь), Чечилия Пиччони (Итальянская Республика), Рикардо Мартинес Васкес (Королевство Испания), Джулиан Клэр (Ирландия), Йеспер Вар (Королевство Дания), Мишель Рене Жеребцофф (Королевство Бельгия), Йоаннеке Марейке Балфоорт (Королевство Нидерландов), Питер Мутуку Матуки (Республика Кения), Сипхандон Ойбуабудди (Лаосская Народно-Демократическая Республика), Кубанычбек Кенешович Боконтаев (Киргизская Республика), Марья Элина Лиивала (Финляндская Республика), Генет Тешоме Жирру (Федеративная Демократическая Республика Эфиопия), Исса Абду Сидику (Республика Нигер), Гурген Бабкенович Арсенян (Республика Армения), Рахман Сахибович Мустафаев (Азербайджанская Республика) и Марк Грей Маронгве (Республика Зимбабве).