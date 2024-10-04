Поиск

Лавров принял нового посла Армении в РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с недавно назначенным послом Армении в России Гургеном Арсеняном двустороннюю и региональную повестку, сообщает МИД РФ.

"Обсуждены некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки", - говорится в сообщении.

Лавров "тепло поздравил Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелал успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами".

МИД РФ Сергей Лавров Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Что произошло за день: пятница, 4 октября

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Глава Роспотребнадзора не исключила завоза в Россию вируса Марбург

Ио председателя Народного совета ДНР избран Сергей Прокопенко

Сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });