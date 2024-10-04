Лавров принял нового посла Армении в РФ

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с недавно назначенным послом Армении в России Гургеном Арсеняном двустороннюю и региональную повестку, сообщает МИД РФ.

"Обсуждены некоторые вопросы российско-армянских отношений и региональной повестки", - говорится в сообщении.

Лавров "тепло поздравил Арсеняна с недавним назначением на ответственную должность главы дипмиссии, пожелал успехов в работе на благо укрепления союзнических связей между нашими странами".