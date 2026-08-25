Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Антикоррупционный комитет Армении предъявил обвинение бывшему президенту республики Роберту Кочаряну, сообщил адвокат Арам Орбелян.

"Обвинение связано с утверждением президентом в период его деятельности решений правительства", - сказал Орбелян журналистам.

По его мнению, "документ вызывает серьезные сомнения с юридической точки зрения, с точки зрения наличия самого состава преступления, а квалификация действий Кочаряна содержит фундаментальные правовые изъяны".

По его словам, Кочарян задержан для представления в суд, где будет решаться вопрос его ареста.

Армянские СМИ сообщают, что экс-президента из здания Антикоррупционного комитета доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

По данным СМИ, в суд направлено ходатайство об аресте старшего сына экс-президента - Седрака Кочаряна.

В доме другого его сына - депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна - продолжается обыск.

В пресс-службе Антикоррупционного комитета заявили, что задержаны Роберт Кочарян, его сын Седрак Кочарян и еще четыре человека.

По данным следственного органа, получены фактические данные о том, что Кочарян, занимая пост президента в 1998-2008 гг., по предварительной договоренности с приближенными к нему лицами, используя служебное положение, присвоил государственное имущество на различных сфабрикованных основаниях и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам, значительно ниже рыночных. Приняты меры по наложению ареста на принадлежащие семье Кочаряна объекты недвижимости, чтобы предотвратить их возможную передачу или отчуждение.

Сотрудники силовых структур проводят обыски и опломбировали спортивный центр "Оранж Фитнесс", развлекательный центр "Плей Сити", автосалон Toyota, офис ювелирной компании Pregomesh, другие объекты, принадлежащие семье Кочаряна.

В минувший понедельник в парламенте премьер Армении Никол Пашинян, обращаясь к Левону Кочаряну, заявил, что их семья будет лишена имущества.