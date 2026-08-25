Против экс-президента Армении Кочаряна возбудили уголовное дело по трем статьям

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовные дела против экс-президента страны Роберта Кочаряна (1998-2008 гг.) и других бывших высокопоставленных чиновников.

"Прокуратура возбудила уголовное дело против Роберта Кочаряна по статье "превышение служебных полномочий" (3 эпизода), "получение взятки в особо крупном размере" (2 эпизода), "отмывание денег в особо крупном размере" (4 эпизода)", - сообщила пресс-служба надзорного органа во вторник.

Возбуждены уголовные дела против еще девяти человек: сына Роберта Кочаряна - Седрака Кочаряна, бывшего министра обороны Сержа Саргсяна (в 2008-2018 гг. был президентом Армении - ИФ), бывшего премьер-министра Андраника Маргаряна (скончался в 2007 году - ИФ), бывшего мэра Еревана Гагика Бегларяна, представителя компании "Локал Девелоперс", руководителя строительной компании "Айгедзор", его жены и двух дочерей.

Отмечается, что Кочарян, занимая пост президента в 1998-2008 гг., по предварительной договоренности с приближенными к нему лицами, используя служебное положение, присвоил государственное имущество на различных сфабрикованных основаниях и приобрел ряд ценных объектов общественного и экономического значения по ценам, значительно ниже рыночных. Речь идет о сотнях земельных участков и объектов недвижимости. Приняты меры по наложению ареста на принадлежащие семье Кочаряна объекты недвижимости, чтобы предотвратить их возможную передачу или отчуждение, информирует пресс-служба.

Ранее адвокат Кочаряна Арам Орбелян заявил журналистам, что обвинение "вызывает серьезные сомнения с юридической точки зрения, с точки зрения наличия самого состава преступления, а квалификация действий Кочаряна содержит фундаментальные правовые изъяны".

Армянские СМИ сообщают, что экс-президента из здания Антикоррупционного комитета доставили в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья.

По данным СМИ, в суд направлено ходатайство об аресте старшего сына экс-президента - Седрака Кочаряна.

В доме другого его сына - депутата парламента от оппозиционной фракции "Армения" Левона Кочаряна - продолжается обыск.

Сотрудники силовых структур проводят обыски и опломбировали спортивный центр "Оранж Фитнесс", развлекательный центр "Плей Сити", автосалон Toyota, офис ювелирной компании Pregomesh, другие объекты, принадлежащие семье Кочаряна.

В минувший понедельник в парламенте премьер Армении Никол Пашинян, обращаясь к Левону Кочаряну, заявил, что их семья будет лишена имущества.