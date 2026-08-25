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В Китае напомнили о своих интересах на фоне угроз США ввести санкции против сотрудничающих с Ираном

В Китае напомнили о своих интересах на фоне угроз США ввести санкции против сотрудничающих с Ираном
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - МИД КНР выступает против угроз США отключить от американской финансовой системы те страны, которые ведут недопустимые, по мнению Вашингтона, торговые операции с Ираном, сообщает во вторник The Global Times. Пекин намерен принять необходимые меры для отстаивания своих прав и интересов.

"Китай неоднократно заявлял, что выступает против незаконных односторонних санкций, идущих вразрез с международном правом и не согласованных с Советом Безопасности ООН", - заявил на пресс-брифинге представитель МИД КНР Линь Цзянь.

По его словам, Китай настаивает на диалоге конфликтующих сторон, поскольку "экономическая война и тактика максимального давления не помогают в решении проблем", а только ухудшают ситуацию, в частности, это "подорвет права других стран".

Представитель МИД КНР добавил, что Пекин примет необходимые меры для отстаивания своих законных прав и интересов.

Ранее власти США объявили о начале кампании по оказанию экономического давления на Иран. Американский Минфин подчеркивает, что "любая структура, которая помогает отмыванию денег или обходу Ираном санкций, рискует оказаться отключенной от американской финансовой системы".

Кроме того, в Минфине предупреждают, что вводят дополнительные меры, позволяющие расширять и быстрее имплементировать вторичные санкции "против стран, которые продолжают вести бизнес с иранским режимом".

В пресс-релизе министерства подчеркивалось, что США определили пять сфер, в которых считают сотрудничество с Тегераном недопустимым – цифровые активы, новые технологии, авиация, перевозка грузов по воде, золото.

Китай США Иран
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