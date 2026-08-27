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Трамп заявил, что не видит рисков провокации против НАТО со стороны России

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в телефонном интервью Axios отверг предположения, будто Россия собирается провести провокацию в отношении НАТО.

"Я не обеспокоен (...) вообще. Тут нет проблемы", - приводит портал слова президента в ответ на соответствующий вопрос.

При этом Трамп назвал поездку директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву "обычным делом" и выразил недоумение в связи с сообщениями СМИ на тему этого визита.

"Рэтклифф видится со своим российским коллегой раз в каждые шесть месяцев или раз каждый год. У них очень хорошие отношения. Он не передавал сообщений, и ничего необычного не было", - подчеркнул Трамп.

Позднее, общаясь с журналистами в Овальном кабинете, Трамп отказался говорить, передавал ли Рэтклифф какие-либо послания в ходе визита в Москву.

"Я не хочу это обсуждать", - отметил Трамп.

"Но они нападать не будут", - повторил он.

Дональд Трамп США НАТО
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