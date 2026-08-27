Ученые прогнозируют рекордное таяние ледников в Альпах по итогам 2026 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Альпы могут столкнуться в 2026 году с рекордным таянием ледников из-за аномальной жары, сообщает в четверг британский журнал New Scientist со ссылкой на ученых.

"Мы определенно на пути к тому, чтобы побить рекорд или как минимум приблизиться к нему", - заявил Райнер Принц, отслеживающий в Инсбрукском университете имени Леопольда и Франца таяние ледников в Австрии.

Действующий рекорд был установлен летом 2022 года, когда из-за принесенной ветром песчаной пыли из Сахары растаяло около 6% альпийских ледников.

По прогнозам метеорологов, осенью температуры могут дойти до значений выше среднего, не исключается даже очередная волна жары. Отмечается, что за это лето могут растаять 30 альпийских ледников в Швейцарии. За последние 50 лет в этой стране растаяло более 1 тыс. ледников. Согласно подсчетам специалистов, к 2100 году Альпы могут лишиться 97% ледников.

Журнал отмечает, что таяние ледников приведет среди прочего к обмелению рек, которые используются для охлаждения реакторов АЭС и на которых стоят ГЭС. Кроме того, СМИ ранее сообщали, что в последние годы потепление климата стало мешать работе многих альпийских горнолыжных курортов.