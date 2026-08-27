Поиск

Ученые прогнозируют рекордное таяние ледников в Альпах по итогам 2026 года

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Альпы могут столкнуться в 2026 году с рекордным таянием ледников из-за аномальной жары, сообщает в четверг британский журнал New Scientist со ссылкой на ученых.

"Мы определенно на пути к тому, чтобы побить рекорд или как минимум приблизиться к нему", - заявил Райнер Принц, отслеживающий в Инсбрукском университете имени Леопольда и Франца таяние ледников в Австрии.

Действующий рекорд был установлен летом 2022 года, когда из-за принесенной ветром песчаной пыли из Сахары растаяло около 6% альпийских ледников.

По прогнозам метеорологов, осенью температуры могут дойти до значений выше среднего, не исключается даже очередная волна жары. Отмечается, что за это лето могут растаять 30 альпийских ледников в Швейцарии. За последние 50 лет в этой стране растаяло более 1 тыс. ледников. Согласно подсчетам специалистов, к 2100 году Альпы могут лишиться 97% ледников.

Журнал отмечает, что таяние ледников приведет среди прочего к обмелению рек, которые используются для охлаждения реакторов АЭС и на которых стоят ГЭС. Кроме того, СМИ ранее сообщали, что в последние годы потепление климата стало мешать работе многих альпийских горнолыжных курортов.

Альпы Австрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Финляндии возобновят суд по делу танкера Eagle S о повреждении кабелей в заливе

Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

 Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

Ученые прогнозируют рекордное таяние ледников в Альпах по итогам 2026 года

Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

 Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

 Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

CBS узнал, что глава ЦРУ посетил Москву, чтобы предостеречь РФ от атак на НАТО

Восемь россиян не выходят на связь в Непале после схода селя

Двое россиян пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

 Временная поверенная в делах Румынии в Москве прибыла в МИД РФ

Почти 1,4 тыс. человек пропали без вести после наводнений в Китае и Непале
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11408 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 256 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3583 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 456 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов