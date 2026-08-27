Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Пресс-служба президента Белоруссии/РИА Новости

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".

Известно, что программой визита запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Белоруссии и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.

Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. На этой встрече в центре внимания будут практические вопросы белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.