Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился с рабочим визитом в Россию, сообщил приближенный к пресс-службе президента телеграм-канал "Пул Первого".
Известно, что программой визита запланированы переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
"Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Белоруссии и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности", - говорится в сообщении.
Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. На этой встрече в центре внимания будут практические вопросы белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов.