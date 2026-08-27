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Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта

Подобных предложений также не поступало и от стран Запада, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова

Москва не получала от Киева новых предложений по урегулированию конфликта
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Новых предложений по урегулированию конфликта ни от украинской стороны, ни от стран Запада России официально не поступало, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никаких предложений официальных по этой теме ни от Киева, ни от его западных кураторов по имеющимся каналам коммуникации не поступало", - сказала Захарова на брифинге в четверг.

Представителя МИД РФ попросили прокомментировать сообщения о непубличных контактах руководителя Офиса президента Украины с российской стороной, а также о подготовке Киевом нового плана урегулирования.

По словам Захаровой, "в конце прошлого года украинская же сторона в одностороннем порядке вышла из дискуссии в рамках Стамбульского формата без внятных объяснений".

Как указала представитель российского МИД, "серьезные инициативы по урегулированию не публикуются в прессе, если они, так сказать, рассматриваются теми, кто видит в них шанс на реализацию".

Она заявила, что "налицо попытка создать в медийном пространстве видимость стремления к миру". "Вбросы" на эту тему, комментировать смысла абсолютно нет никакого", - сказала представитель МИД РФ.

Захарова добавила, что диалог об урегулировании "должен вестись путем поиска компромиссных решений, которые учитывали бы интересы сторон, включая, разумеется, нашу страну, Россию".

МИД РФ Мария Захарова Украина
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