Скончался бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич

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Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бывший командующий армией боснийскийх сербов Ратко Младич скончался на 85-м году жизни, сообщает в четверг сербский телеканала РТС.

В сообщении отмечается, что Младич, отбывавший пожизненное заключение в Гааге, перенес несколько инсультов и просил отпустить его на лечение в Сербию, но получил отказ. Такие же обращения направляли в Гаагу и его родственники, в частности сын Дарко.

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