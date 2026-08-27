Турцию встревожили сообщения о планах Греции создать постоянную базу для дронов на Родосе

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Власти Турции беспокоят сообщения, что Греция собирается на постоянной основе развернуть базу беспилотников на острове Родос в Эгейском море, сообщает в четверг "Хюрриет".

"Международные договоры в обязательном порядке определяют демилитаризованный статус острова Родос. Любые попытки нарушить этот статус несовместимы с обязательствами Греции по международному праву", - приводит издание слова представителей Минобороны Турции, сказанные на брифинге журналистам.

Газета напоминает, что турецкие власти ранее неоднократно обвиняли Афины в стремлении разместить вооружения на Эгейских островах и призывали свернуть такую деятельность. В Минобороны отметили, что военные планы Греции нанесут ущерб стабильности в Эгейском море, и пообещали защищать интересы Турции.

Вместе с тем в ведомстве приветствовали переброску Грецией зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot с острова Карпатос на Крит, дальше от турецких берегов. "Хюрриет" отмечает, что греческие военные ранее развернули ЗРК на Карпатосе на случай необходимости сбивать иранские ракеты из-за конфликта США и Ирана. В Анкаре также критиковали переброску ЗРК на Карпатос.

В 2023 году Турция и Греция подписали в Афинах декларацию с целью избежать конфронтации в Эгейском море, где у сторон сохраняются споры относительно прав на акваторию и воздушное пространство.