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Число жертв наводнений в Непале выросло до 270

Число жертв наводнений в Непале выросло до 270
Фото: Sanjit Pariyar/NurPhoto via Getty Images

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Не менее 270 человек погибли в Непале из-за наводнения, сообщает в четверг непальский портал "Ратопати".

"В настоящий момент было обнаружено 270 тел", - пишет портал со ссылкой на полицию страны.

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Ранее в Непале сообщалось о 165 погибших и 826 пропавших без вести. Также три человека погибли и 558 пропали без вести в китайском Тибете. Отмечалось, что многие из пропавших были туристами.

По предварительным данным, причиной внезапного наводнения в среду, вероятно, стал сход ледниковой лавины, вызванный землетрясением. Ледниковые породы обрушились, за ними последовал селевой поток. В результате по реке Лхенде-Кхола, протекающей примерно в 20 км к северо-востоку от непальско-китайского пограничного перехода Расувагади, хлынули потоки воды.

Последствия схода селя на границе Китая и Непала

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Непал
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